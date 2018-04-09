Девочки из Минска выиграли в украинском шоу "Рассмеши комика. Дети" 10 тыс. гривен

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девочки из белорусской столицы Диана Щемелинена и Аня Соловьева приняли участие в седьмом выпуске 3-го сезона проекта "Рассмеши комика. Дети".

Юным участницам из Минска удалось рассмешить комиков и выиграть 10 тыс. гривен. Максимальный выигрыш составляет 50 тыс. гривен.

"Рассмеши комика. Дети" - юмористическое шоу, в котором принимают участие дети в возрасте до 13 лет. Юные артисты могут выступить с номерами в жанре скетч, стендап, пантомима, показать актерскую миниатюру, спеть смешную песню или рассмешить комиков любым другим способом. Их задача - в течение минуты заставить улыбнуться хотя бы одного из двух членов жюри. Звездные комики проекта - Владимир Зеленский и Евгений Кошевой. Ведущая - Настя Каменских. Первая серия 3-го сезона вышла 24 февраля 2018 года.-0-