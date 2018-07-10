Девушка призналась в беременности с помощью коробки от пиццы

Сотрудница американской пиццерии написала в Twitter о признании в беременности при помощи коробки от пиццы.
Посетительница пиццерии написала записку официантке c просьбой, чтобы на коробке от пиццы было написано призание о ее беременности.
"Бабочки в моем животе превратились в две маленькие ножки. Я беременна", - официантка выполнила просьбу и аккуратно написала текст. О случившемся стало известно из Twitter сотрудницы пиццерии. Она прикрепила фотографию и добавила, что милый поступок растрогал ее до слез. Запись набрала двадцать тысяч ретвитов и более семидесяти тысяч лайков.
so this happened at work and I cried for a good minute pic.twitter.com/j8UdP3q9ch— bby leesh (@bbyleesh6) 6 июля 2018 г.
Читатели похвалили девушек и красивый почерк официантки. Некоторые признались, что такой способ признания не всегда приводит к хорошим последствиям: один парень решил завести отношения с девушкой таким же способом, но почерк был не таким привлекательным. "Может, если бы Dominos написали мое сообщение таким почерком, меня бы не отвергли".
maybe if @dominos gave me writing like that, i wouldn't have been rejected pic.twitter.com/RkuGGbv9Tu— jazz (@jasmincorayma) 8 июля 2018 г.
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