Девушки из "Spice Girls" станут прототипами героинь мультфильма

О георинях легендарной женской музыкальной группы планируют снять мультфильм, в котором сами девушки озвучат своих персонажей. "Spice Girls" перевоплотятся в супергероинь.

Девушки разрешили использовать свои образы в создании мультфильма. К реализации проекта пока еще не приступили. Создатели находятся в поисках студии и средств на воплощение своей идеи. Но несмотря на это Виктория Бекхэм, Джери Холливелл, Эмма Бантон, Мэл Би и Мелани Си уже не только дали разрешение на использование своих образов, но и заявили о желании озвучить персонажей.

"Spice Girls" пригласили на королевскую свадьбу Недавно Мел Би посетила одно тв-шоу, на котором ведущие спросили ее, знает ли она кого-нибудь, кто приглашен на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. На что певица кивнула со словами: "Ну что ж, "Spice Girls" были приглашены".