Девушки из "Spice Girls" станут прототипами героинь мультфильма

О георинях легендарной женской музыкальной группы планируют снять мультфильм, в котором сами девушки озвучат своих персонажей. "Spice Girls" перевоплотятся в супергероинь.
Девушки разрешили использовать свои образы в создании мультфильма. К реализации проекта пока еще не приступили. Создатели находятся в поисках студии и средств на воплощение своей идеи. Но несмотря на это Виктория Бекхэм, Джери Холливелл, Эмма Бантон, Мэл Би и Мелани Си уже не только дали разрешение на использование своих образов, но и заявили о желании озвучить персонажей.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.412 BYN
|2.412 BYN
|USD
|1.9474 BYN
|1.945 BYN
|1.9484 BYN
|RUB
|3.418 BYN
|3.4 BYN
|3.416 BYN