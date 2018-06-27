Диего Марадона рассказал, что произошло во время матча Аргентина - Нигерия

После того как СМИ стали распространять информацию о госпитализации Марадоны, экс-футболист решил сам высказаться по этому поводу. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Instagram,где уверил в том, что сейчас чувствует себя хорошо и поблагодарил за поддержку.

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) 26 Июн 2018 в 7:20 PDT

По словам самого Диего Армандовича, помощь врачей ему понадобилась из-за боли в шее во время перерыва между таймами в поединке сборных Аргентины и Нигерии: "Доктор осмотрел меня и посоветовал отправиться в отель, но я хотел остаться". Марадона отметил, что очень переживал за свою родную сборную и просто не мог уйти в такой важный момент. Также экс-футболист заверил, что сейчас все в полном порядке.

Напомним, что после публикации видеоролика, на котором Марадоне помогают покинуть стадион и ведут к врачам, в СМИ распространился слух о госпитализации аргентинца. Вскоре колумбийская журналистка опровергла эту информацию.