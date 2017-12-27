Диетологи определили главные продукты зимы

Диетологи составили список продуктов, которые лучше всего употреблять зимой. В это время года нам очень не хватает витаминов, поэтому специалисты советуют отдавать предпочтение продуктам, в которых они содержаться в большом количестве. Также нам следует чаще употреблять в пищу продукты с содержанием жирных кислот Омега-3.

Таким образом, по мнению диетологов, обязательными продуктами на зимнем столе должны стать жирные сорта рыбы. Так как они защитят нас от вирусов и инфекций. К жирным сортам рыбы относятся лосось, скумбрия, тунец, сардина. Укрепление иммунитета не единственное полезное свойство жирных сортов рыбы. Они также способствуют улучшению работы мозга и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в этот список попала квашенная капуста, тыква, инжир и цитрусовые. -0-