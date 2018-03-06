Дикая пума час преследовала канадца - видео

Адам Барщ из Канады устанавливал в лесу камеры для наблюдения за дикой природой. В районе Кэмпбелл-Ривер, что в провинции Британская Колумбия за ним увязался хищник, который не отставал в течение часа.
Стрелять по пуме мужчина не мог, поскольку в этом районе запрещена охота с огнестрельным оружием. Однако Барщ запечатлел его на видео, прокомментировав, что "в 20 метрах от меня сидит огромный самец, настоящий монстр".
Барщ три раза отгонял зверя, но тот неизменно возвращался и следовал за человеком. Вес пумы, по оценке, составлял около 63 кг.
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