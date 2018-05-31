Дима Билан сменил имидж и сразу помолодел

Известный российский певец Дима Билан сменил имидж и сбрил бороду. Фотографией нового образа он поделился со своими подписчиками в Instagram.

Дмитрий сделал селфи, на котором видно, что от бороды певца остался лишь небольшой треугольник под губой. Фото он подписал: "Вот и вышагнул из двери".

Поклонники оценили новый образ Билана и отметили, что он сразу же помолодел. Они вспомнили самое начало карьеры певца, когда он еще не носил бороду.