Дима Билан заявил, что не хочет заводить детей

Известный российский певец Дима Билан старается не распространяться о своей личной жизни. Он мало общается с прессой и редко фигурирует в скандалах. Правда, иногда артист делится со своими поклонниками мыслями в Instagram.

Недавно артист под одной из фотографий написал, что не хочет заводить детей, по крайней мере до 40 лет. Этой фразой он шокировал своих фанатов, ведь уже многие ждут, когда Билан остепенится и обзаведется детьми. Сам же артист считает, что это связано с тем, что на него слишком рано легли заботы по воспитанию младшей сестры.

Также под фотографией Билан написал, что в нем все еще идет сражение двух противоположностей – шума мегаполиса и природного уединения.