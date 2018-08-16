Disney не будет возвращать Ганна на пост режиссера третьих "Стражей Галактики"

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы Marvel и Disney не хотят возвращать Джеймса Ганна на пост режиссера третьих "Стражей Галактики", сообщает Variety.

Как оказалось, Алан Хорн согласился на встречу с Ганном только для того, чтобы разъяснить ситуацию с уходом Ганна. Поскольку он не нарушал контракта со студией, ему перечислят отступные - от $7 до $10 млн. Пункт о том, что режиссер получит свой гонорар за "Стражей Галактики 3" даже в том случае, если не будет снимать фильм "по независящим от него причинам", прописан в договоре.

В настоящее время ведутся поиски режиссера, который возьмется за "Стражей Галактики 3". Работа над ними должна начаться в 2019 году, если сроки не сорвутся. -0-