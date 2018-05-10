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Disney не исключает возрождение "Мстителей"

Калейдоскоп 10.05.2018 | 00:45

Президент The Walt Disney Боб Айгер намекнул на появление новых фильмов о "Мстителях".

Четвертый фильм франшизы выйдет в свет в 2019 году. У киноленты пока нет названия, подробности сюжета тоже не раскрываются.

В апреле на экраны вышла картина "Мстители: Война бесконечности", которая стала рекордсменом: за 11 дней кинолента собрала в прокате более миллиарда долларов.

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Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске
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