Disney не исключает возрождение "Мстителей"

Президент The Walt Disney Боб Айгер намекнул на появление новых фильмов о "Мстителях".

Четвертый фильм франшизы выйдет в свет в 2019 году. У киноленты пока нет названия, подробности сюжета тоже не раскрываются.

В апреле на экраны вышла картина "Мстители: Война бесконечности", которая стала рекордсменом: за 11 дней кинолента собрала в прокате более миллиарда долларов.