Disney не исключает возрождение "Мстителей"

Президент The Walt Disney Боб Айгер намекнул на появление новых фильмов о "Мстителях".
Четвертый фильм франшизы выйдет в свет в 2019 году. У киноленты пока нет названия, подробности сюжета тоже не раскрываются.
В апреле на экраны вышла картина "Мстители: Война бесконечности", которая стала рекордсменом: за 11 дней кинолента собрала в прокате более миллиарда долларов.
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