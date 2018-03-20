Disney снимет фильм по мультфильму "Леди и Бродяга"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер Чарли Бин снимет новую версию мультфильма "Леди и Бродяга" с живыми актерами и компьютерной анимацией. Фильм планируется показывать на стриминговом сервисе Disney, который будет запущен в 2019 году.

Напомним, что оригинальный мультфильм "Леди и Бродяга" вышел в 1955 году и был первым широкоформатным проектом студии. Также впервые в истории Disney в проекте был использован не сказочный, а "повседневный" сюжет. Романтическая история породистой собаки Леди и дворняги по кличке Бродяга основана на рассказе Уорда Грина "Счастливый Дэн, циничный пес".

В 2001 году история влюбленных собак продолжилась в мультфильме "Леди и Бродяга 2: Приключения Шалуна". -0-