Disney снимет фильм по мультфильму "Леди и Бродяга"

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер Чарли Бин снимет новую версию мультфильма "Леди и Бродяга" с живыми актерами и компьютерной анимацией. Фильм планируется показывать на стриминговом сервисе Disney, который будет запущен в 2019 году.
Напомним, что оригинальный мультфильм "Леди и Бродяга" вышел в 1955 году и был первым широкоформатным проектом студии. Также впервые в истории Disney в проекте был использован не сказочный, а "повседневный" сюжет. Романтическая история породистой собаки Леди и дворняги по кличке Бродяга основана на рассказе Уорда Грина "Счастливый Дэн, циничный пес".
В 2001 году история влюбленных собак продолжилась в мультфильме "Леди и Бродяга 2: Приключения Шалуна". -0-
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