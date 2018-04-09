Для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл разработали специальный парфюм

Британский парфюмерный дом Floris London создал эксклюзивный аромат для грядущей королевской свадьбы, сообщают иностранные СМИ. С парфюмерным домом королевская семья сотрудничает с 1820 года.
В основе нового аромата лежит комбинация Bergamotto di Positano, которая подходит как для женщин, так и для мужчин. По словам создателей, он напоминает о морском бризе и солнечном дне.
К слову, приобрести новинку будет нельзя. Она выпускается исключительно в рамках частной коллекции для королевской семьи. Невеста Меган Маркл еще не поделилась своими впечатлениями об этом парфюме и не рассказала, будет ли его носить на своей свадьбе.
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