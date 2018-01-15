Дмитрий Маликов спародировал популярного российского рэпера Face

Певец Дмитрий Маликов сейчас старается раскрутиться среди молодежи. Для этого он активно постит различные шутки в "Twitter", выпустил песню под названием "Император твиттера". Так же плотно он занимается и своим Instagram. Именно там он недавно и опубликовал видео-пародию на кумира молодежи рэпера Face.

Маликов появился в ролике с надписями на лице, которые пародируют татуировки Face. Волосы у обоих исполнителей примерно одной длины и цвета, поэтому парик Маликову не понадобился. В начале видео он прокричал знаменитое "Эшкере" рэпера, после чего поведал, что подхватил в Питере инфекцию. В юмористичной форме он назвал татуировки на лице Face непонятной сыпью, которая проявилась и у него после поездки в Питер.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 14, 2018 at 5:30 PST

Под самим постом в Instagram он написал: "Подцепил какую-то заразу в Питере. Может вирусное, а может погодные условия подвели. И ведь говорил мне директор шапку надеть… Эх… Прошу Вас посоветовать какое-то лекарство сильное, у меня скоро концерт!#никакойперхоти #явамДимон #эщкере Тьфу, ты! Очень нужно!!!"

Некоторые подписчики Маликова такой юмор не оценили. Они не понимают, зачем знаменитому певцу заниматься чем-то подобным и обвинили его в кризисе среднего возраста. На что сам Дмитрий ответил в комментариях: "Это просто психологическое упражнение. Я расширяю границы своего сознания, чтобы потом применить их в творчестве, как раз не впадая в кризис среднего возраста".

Нашлись и те, кто поддержал певца. Такие подписчики отмечали, что от его постов становится веселее жить.

Ролик стал вирусным и менее чем за сутки набрал почти миллион просмотров.