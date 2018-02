Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 18-летием

Стешенька ! Ты уже совсем большая) тебе сегодня 18,и ты начинаешь взрослую жизнь. Это очень важный момент в истории нашей семьи и ответственный момент для тебя.. Мне очень хочется , чтобы тебе сопутствовала удача! Много учись и впитывай в себя как можно больше разных знаний и опыта. У тебя сейчас прекрасный возраст ! Торопись жить, но не спеши с выводами, старайся никого не обижать Особенно старших, и особенно родных, потому что мы все очень зависим от тебя, и нас очень легко ранить..Больше всего женщину украшает доброе сердце, помни об этом. Делай как можно больше добрых дел и щедро делись тем ,что у тебя есть. Ну и конечно же люби и будь любимой ! Можно много писать наставлений и пожеланий, но хочется просто сказать: Будь счастлива, мы тебя очень любим! С днем рождения!!! P.S. Скоро выложу видео по конкурсу.. #18мнеуже #деньрождениядоченьки #стефаниямаликова

A post shared by Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) on Feb 12, 2018 at 9:48pm PST