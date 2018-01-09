Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыграли свадьбу

Отношения этой пары развивались очень стремительно. Еще год назад российский футболист Дмитрий Тарасов был женат на телеведущей Ольге Бузовой, а уже сейчас его женой является модель Анастасия Костенко, теперь уже Тарасова. Несколько недель назад мужчина сделал предложение возлюбленной. Видимо, со свадьбой решили не медлить.

Фотографии с торжества опубликовали в своем Instagram и Тарасов, и его новая супруга. Судя по всему, церемония была достаточно скромной, а присутствовали на ней только самые близкие. Анастасия отдала предпочтение белым брюкам вместо традиционного свадебного платья. А на ее ногах красовались серебристые туфли-лодочки, усыпанные стразами. На фотографиях молодожены улыбаются и не скрывают своего счастья. А хэштег "Тарасовы" указывает на то, что Анастасия решила взять себе фамилию мужа. Девушка уже успела изменить свою фамилию и в социальных сетях.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) Янв 9, 2018 at 6:09 PST

На Анастасию весь год льется масса критики. Поклонники Ольги Бузовой, которых у нее целая армия, обвиняют модель в том, что увела мужчину из семьи. Сама же Бузова стойко переживает каждое счастливое событие своего экс-мужа и лишь набирает популярность. Телеведущая начала петь и даже выпустила альбом. А все новогодние праздники она продолжала работать. Личную жизнь Тарасова Ольга старается не комментировать.