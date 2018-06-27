До 98 градусов мороза: ученые назвали самое холодное место на Земле

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты из Национального центра данных о снеге и льде при университете Колорадо (США) во время нового исследования обнаружили, что температура в небольших провалах или мелких впадинах на Восточно-Антарктическом плато может опускаться до минус 98 градусов Цельсия. Как сообщает ТАСС, таким образом был обновлен предыдущий температурный рекорд планеты - минус 93 градуса Цельсия, установленный в 2013 году в том же регионе.

Исследование было опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters.

Указывается, что большая высота Восточно-Антарктического плато и близость к Южному полюсу делают его местом с самым холодным климатом на планете Земля, а небольшие провалы в Антарктическом ледяном щите являются наиболее холодными земными точками.

"В этом регионе мы видим периоды присутствия в атмосфере невероятно сухого воздуха, и это позволяет теплу от поверхности снега отражаться в космос еще легче", - рассказал старший научный сотрудник Национального центра данных о снеге и льде и один из организаторов исследования Тед Скамбос.

Вероятность появления рекордно низкой температуры была определена учеными при анализе данных, полученных спутниками в период с 2004 по 2016 год. Они свидетельствуют, что самая низкая температура возникает всякий раз при определенных погодных условиях. Чтобы температура максимально упала, небо должно оставаться чистым, а воздух сухим в течение нескольких дней.-0-