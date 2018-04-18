До Земли долетел осколок планеты возрастом 4,5 миллиарда лет

Международная группа ученых при участии экспертов из Швейцарии исследовала фрагменты астероида, который взорвался над Нубийской пустыней в 37 километрах над поверхностью Земли. Об этом сообщает ТАСС.
В результате исследований выяснилось, что астероид – это осколок протопланеты, расколовшейся 4,5 миллиарда лет назад на начальном этапе формирования Солнечной системы. Ученые рассчитали, что протопланета могла иметь размеры, средние между
Меркурием и Марсом. Некоторые осколки попали на Солнце, раскололись при столкновении с иными планетами или стали основой для других планет.
Исследователи определили, что диаметр астероида, который долетел до Земли, был 4 метра. За прошедшее после падения время собрали около 50 его фрагментов диаметром от 1 до 10 сантиметров.
Ученые выяснили, что небесное тело относится к редкому типу урейлитов с необычным минералогическим составом. В нем ученые нашли алмазы с примесями хромита, фосфата и железо-никелиевых сульфидов.
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