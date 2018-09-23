Дочь британского миллионера умерла, съев сэндвич

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцатилетняя дочь британского миллионера, основателя сети игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза умерла, съев сэндвич, сообщает английская ежедневная газета Daily Mail.

Девушка в аэропорту Хитроу перед вылетом купила сэндвич с артишоком и оливками. Во время полета на борту самолета Лондон - Ницца она почувствовала себя плохо, у нее возникла острая аллергическая реакция на семена кунжута в хлебе. Введенные отцом две дозы лекарства ей не помогли. Девушка умерла в больнице Ниццы.

Эднан-Лаперуз настоял на расследовании трагедии. Миллионер требует от компании-производителя сэндвичей объяснений об отсутствии на упаковке маркировки о наличии в составе кунжута. -0-