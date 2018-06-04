Дочь Джонни Деппа получила роль принцессы в фильме с Робертом Паттинсоном

19-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп получила роль в историческом фильме "Король", сообщают СМИ. Партнером девушки по картине станет Роберт Паттинсон, получивший роль принца.

Производством кинокартины занимается компания "Netflix". История будет основана на таких шекспировских пьесах как "Генрих IV" и "Генрих V". К съемкам фильма пока еще не приступили. Остальные подробности, в том числе и приблизительная дата релиза, пока держатся в тайне.

Основная сфера деятельности Лили-Роуз – моделинг. Девушка выступает одной из ключевых моделей на главных неделях моды по всему миру. Также она является лицом компании Chanel. Впрочем, актерский опыт у нее тоже есть. Дочь знаменитостей снялась в таких фильмах как "Бивень", "Планетариум" и еще нескольких картинах. Однако роль принцессы станет для нее первым крупным актерским опытом.