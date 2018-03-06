Дочь Умы Турман снимется в 3 сезоне сериала "Очень странные дела"

В актерском составе третьего сезона сериала "Очень странные дела" произойдут интересные изменения. В новых сериях появится Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука. Сообщается, что у нее будет одна из ключевых ролей. Также больше экранного времени получит актриса Приа Фергюсон, которая играет младшую сестру Лукаса.

19-летняя Майя Хоук совсем недавно дебютировала в качестве актрисы - в мини-сериале "Маленькие женщины". Известно, что в третьем сезоне сериала от Netflix она сыграет девушку-неформалку, которая откроет очередную страшную тайну Хоукинса.-0-