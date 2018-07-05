Доказана связь между сладостями и любовью

В Китае в Наньтунском университете провели исследование, в котором доказали: сладости помогают романтическим отношениям.

Во время эксперимента добровольцев разделили на две группы. Первой группе давали в стаканах подслащенную воду, а другой — простую. Первые проще улавливали романтический настрой от противоположного пола. Ученых интересовало, как конкретно происходит такое явление. Было обнаружено: благодаря сахару мы способны к анализу романтических слов во много раз быстрее, чем остальных.