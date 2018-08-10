Документальный фильм о фестивале в Бобруйске снимут "Би-2"

Группа "Би-2" анонсировала фанатам выпуск документального кино. Картина будет рассказывать о подготовке к фестивалю в Бобруйске 2018-го года. Также покажут, как проходил фестиваль.

Тизер к фильму уже вышел на официальном канале "Би-2" в Youtube. Фестиваль 2018-го года состоялся шестого июля. Музыканты обещают в соцсетях, что лента выйдет "очень скоро".