Документальный фильм о фестивале в Бобруйске снимут "Би-2"

Группа "Би-2" анонсировала фанатам выпуск документального кино. Картина будет рассказывать о подготовке к фестивалю в Бобруйске 2018-го года. Также покажут, как проходил фестиваль.
Тизер к фильму уже вышел на официальном канале "Би-2" в Youtube. Фестиваль 2018-го года состоялся шестого июля. Музыканты обещают в соцсетях, что лента выйдет "очень скоро".
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