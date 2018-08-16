Дом Беллы Свон из "Сумерек" выставлен на продажу

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У поклонников знаменитой саги "Сумерки" появился шанс прикоснуться к легенде о вампирах и оборотнях. Агентство недвижимости Cascade Sotheby`s выставило на продажу дом, в котором "жила" Белла Свон.

Дом находится в штате Орегон, его стоимость составляет $349 тыс. По словам нынешних владельцев, они полностью сохранили все детали интерьера, которые зрители видели в серии фильмов "Сумерки".

"Усилия кинематографистов действительно заставили дом сиять. Когда производство завершилось, и фильм вот-вот должен был выйти в прокат, я как-то сел смотреть телевизор, и на экране появился трейлер "Сумерек". Было очень странно видеть тот самый дом, в котором я сидел и смотрел телевизор, а затем изображение самой комнаты, в которой я находился, - это ни с чем не сравнимое ощущение", - прокомментировал владелец.-0-

Фото Cascade Sotheby`s