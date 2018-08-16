Дом Беллы Свон из "Сумерек" выставлен на продажу

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У поклонников знаменитой саги "Сумерки" появился шанс прикоснуться к легенде о вампирах и оборотнях. Агентство недвижимости Cascade Sotheby`s выставило на продажу дом, в котором "жила" Белла Свон.
Дом находится в штате Орегон, его стоимость составляет $349 тыс. По словам нынешних владельцев, они полностью сохранили все детали интерьера, которые зрители видели в серии фильмов "Сумерки".
"Усилия кинематографистов действительно заставили дом сиять. Когда производство завершилось, и фильм вот-вот должен был выйти в прокат, я как-то сел смотреть телевизор, и на экране появился трейлер "Сумерек". Было очень странно видеть тот самый дом, в котором я сидел и смотрел телевизор, а затем изображение самой комнаты, в которой я находился, - это ни с чем не сравнимое ощущение", - прокомментировал владелец.-0-
Фото Cascade Sotheby`s
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3347 BYN
|2.33 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0533 BYN
|2.049 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|3.0709 BYN
|3.057 BYN
|3.08 BYN