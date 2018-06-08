Дом Шакиры и Пике ограбили среди ночи

Знаменитая супружеская пара футболист Жерар Пике и певица Шакира живут в Барселоне. Недавно неизвестные ограбили их дом и не оставили следов. Были похищены различные драгоценности, часы, украшения, сообщают иностранные СМИ.
В тот момент супругов не было дома. Жерар находится в расположении сборной Испании по футболу, которая готовится к выступлению на чемпионате мира в России. А Шакира сейчас на гастролях. За домом и детьми приглядывают родители футболиста.
Когда грабители проникли в дом, там никого не было. Отмечается, что они исчезли незамеченными и не оставили следов.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.355 BYN
|2.363 BYN
|USD
|1.9945 BYN
|1.996 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN