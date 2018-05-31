Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
31 мая 2018, Чт
+18°C
Ясно EUR 2.3442
USD 2.0225
RUB 3.2331
Главное
Александр Лукашенко и Себастьян Курц. Фото из архива Лукашенко обсудил с канцлером Австрии Курцем развитие сотрудничества и продолжение контактов
Президент
ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский праздник "Последний звонок" прошел в "Минск-Арене"
Регионы
В мае в Беларуси наблюдается дефляция - Матюшевский
Экономика
Государство возлагает большие надежды на молодежь - Кочанова
Общество
Костевич рассказала о содержании перечня трудных жизненных ситуаций
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Хоккеисты "Вашингтона" сравняли счет в финальной серии с "Лас-Вегас Найтс" в Кубке Стэнли
08:21 Спорт
Минский стадион "Динамо" примет первые официальные соревнования 22 июня
08:16 Спорт
Более 100 мест отдыха у воды обустроены в Витебской области
08:10 Регионы
Восемь мирных жителей Ливии погибли при взрыве мин в городе Дерна
07:58 В мире
Дом Жаклин Кеннеди продан за рекордные $43 млн Саудовской Аравии
07:52 Калейдоскоп
Минчанам 4 июня прочтут лекцию о городской велокультуре
07:42 Регионы
В Иваново выбрали лучший эскиз памятного знака в честь Дня белорусской письменности
07:17 Культура
Картина дня: громкое задержание, последний звонок и путешествие к Эвересту
07:07 Общество
Светлана Алексиевич отмечает 70-летие
07:05 Культура
Игру о расстреле в школе убрали с онлайн-платформы в США после протестов
00:57 Калейдоскоп
В магазине в Хакасии произошел крупный пожар
00:29 В мире
В Великобритании затерялся поезд с пассажирами
00:00 В мире
Ума Турман сыграет в мистическом сериале Netflix
Вчера 23:34 Калейдоскоп
Музей Прадо в Мадриде выставил после реставрации картину "Триумф смерти"
Вчера 23:03 Культура
Автоматическая система узнает человека по походке
Вчера 22:33 Калейдоскоп
Беспилотник "Геоскан 201" получил сертификат Госкомвоенпрома
Вчера 21:45 Общество
Мотоциклист разбился при обгоне в Глубокском районе
Вчера 21:32 Происшествия
ФОТОРЕПОРТАЖ: "Вальс выпускников" прошел в Могилеве
Вчера 21:14 Регионы
Создан фильм с подстраивающимся под зрителя сюжетом
Вчера 21:10 Калейдоскоп
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в пятый раз подряд выиграл Кубок Беларуси
Вчера 21:04 Спорт
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Год малой родины Год малой родины
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
События в Украине События в Украине
День Независимости День Независимости
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Дом Жаклин Кеннеди продан за рекордные $43 млн Саудовской Аравии

Калейдоскоп 31.05.2018 | 07:52
Особняк "Мерривуд"
Особняк "Мерривуд"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особняк на севере американского штата Вирджиния, в котором в молодости жила супруга 35-го президента США Джона Кеннеди, продан за $43 млн правительству Саудовской Аравии. Это самая большая сумма покупки жилого здания в истории подобных сделок в зоне американской столицы и ее пригородов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Представитель Саудовской Аравии рассказал журналистам издания, что особняк "Мерривуд" будет использован для размещения официальных делегаций страны во время визитов и поездок в США. "Саудовское правительство понимает историческую значимость "Мерривуд" и относится с огромным уважением к его месту в истории Америки", - отметил он.

Прежним владельцем объекта недвижимости был один из основателей компании America Online Стив Кейс. Вместе с женой они купили особняк в 2005 году за $24,5 млн и выставили его на продажу в прошлом году за $49,5 млн. Дом расположен на участке земли площадью 2,3 га на берегу реки Потомак, общая площадь помещений достигает 2,137 тыс. кв.м. Там есть теннисный корт, бассейн, крытый павильон с кухней, спортзалом и раздевалками, а также гараж на четыре автомобиля.

Будущая первая леди США Жаклин Бувье жила в этом доме в 1940-х, когда ее мать вышла замуж за наследника нефтяной империи Standard Oil. Жаклин овдовела в 1963 году, а в 1968 году стала женой греческого миллиардера Аристотеля Онассиса. Умерла в 1994 году в Нью-Йорке.-0-

﻿
Теги
аукцион, Саудовская Аравия, США
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3442 BYN 2.341 BYN 2.348 BYN
USD
2.0225 BYN 2.017 BYN 2.02 BYN
RUB
3.2331 BYN 3.235 BYN 3.235 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

КГБ рассказал о задержании Ровнейко
Все видео

Фотоновости

"Вальс выпускников" прошел в Могилеве
Все фото

Инфографика

Как избежать последствий жары и сохранить свое здоровье На улице: держитесь в тени, периодически заходите в помещения с кондиционерами; возьмите с собой бутылочку негазированной минеральной воды; носите свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Сергей Лавров Лукашенко обсудил с Лавровым подготовку к заседанию ВГС
Учреждены эмблема и флаг Министерства труда и социальной защиты Беларуси
Помните: вы нужны своей Родине - Лукашенко направил приветствие выпускникам
Политика
Андрей Кобяков. Фото из архива Кобяков совершит рабочий визит в Таджикистан
Беларусь и Испания рассмотрели перспективы развития торгово-экономического сотрудничества
Макей обсудил развитие отношений Беларуси и Германии с делегацией по линии фонда Кербера
Экономика
Фото из архива Беларусь привлекла $1,3 млрд прямых иностранных инвестиций в I квартале
В Беларуси разработан проект указа о тепловой модернизации жилья
Минфин Беларуси 6 июня проведет аукционы по допразмещению валютных облигаций
Происшествия
Фото из архива В Минске трамвай наехал на ребенка
Мотоциклист разбился при обгоне в Глубокском районе
Россиянин задержан в Гродненском районе за попытку нарушения белорусско-польской границы
Общество
Платформа электронных сервисов Знай·бай и провайдер электронных платежей iPay объединили свои ресурсы для удобства родителей и школ
Картина дня: громкое задержание, последний звонок и путешествие к Эвересту
Беспилотник "Геоскан 201" получил сертификат Госкомвоенпрома
Регионы
Во время церемонии В Рогачеве открыто новое здание отдела Департамента охраны МВД
Более 100 мест отдыха у воды обустроены в Витебской области
Минчанам 4 июня прочтут лекцию о городской велокультуре
Спорт
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в пятый раз подряд выиграл Кубок Беларуси
Хоккеисты "Вашингтона" сравняли счет в финальной серии с "Лас-Вегас Найтс" в Кубке Стэнли
Минский стадион "Динамо" примет первые официальные соревнования 22 июня
Технологии
Фото вуза Студенты Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы разработали чат-бот для туристов
Игра "S.T.A.L.K.E.R. 2" пока находится на самой ранней стадии разработки
Систему видеораспознавания лиц учеников внедрят в минской школе
Культура
Фото из архива Алекс Сипягин, Клаус Райхшталлер и Камелия Бен Насер. Объявлена программа "Джазовых вечеров - 2018"
В Иваново выбрали лучший эскиз памятного знака в честь Дня белорусской письменности
Светлана Алексиевич отмечает 70-летие
В мире
Фото из социальных сетей В магазине в Хакасии произошел крупный пожар
Восемь мирных жителей Ливии погибли при взрыве мин в городе Дерна
В Великобритании затерялся поезд с пассажирами
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анастасия Веремеенко,
Александр Дубковский,
Владимир Яновский,
Игорь Усов 29 мая Лучшая баскетболистка Беларуси станет лицом бренда "Косвик" Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия