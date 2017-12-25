Домохозяйке выписали счет за электричество в размере ВВП Греции

58-летняя Мария Хоромански получила колоссальную сумму счета за электроэнергию. Это произошло в штате Пенсильвания (США).

Женщина разместила скриншот счета, на котором видна ошеломляющая цифра - 284 миллиарда 460 млн долларов. Хоромански ошеломили полученные цифры и она решила поделиться ими с другими пользователями.

Причиной "астрономической" суммы стала ошибка, допущенная компанией Penelec, выступающей поставщиком электричества в данный район. В счете неверно поставили запятую.

До того, как это стало известно, Хоромански сильно разволновалась. Она даже решила, что источником "накрутки" стала рождественская гирлянда.