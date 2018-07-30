30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева снялась для обложки журнала Fashion Collection.

Публикация от Алла Пархимович (@alla_parhimovich) 26 Июл 2018 в 8:27 PDT

Результат фотосессии прославленной белорусской спортсменки для Fashion Collection опубликовала в Instagram фотограф Алла Пархимович.

Публикация от Алла Пархимович (@alla_parhimovich) 27 Июл 2018 в 9:26 PDT

"Снимать персону такого уровня было очень волнительно. Это невероятная гордость и ответственность - понимание того, что идешь по верному творческому пути, когда в твоем объективе оказывается звезда первой величины. Спасибо всей команде за слаженную работу. И отдельное спасибо Дарье за то, что всю съемку одаривала нас своей искренней улыбкой, заряжала позитивом и все прошло так быстро и легко", - написала Алла Пархимович.

Также Дарья Домрачева дала интервью журналу.-0-