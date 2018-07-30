30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева снялась для обложки журнала Fashion Collection.
Результат фотосессии прославленной белорусской спортсменки для Fashion Collection опубликовала в Instagram фотограф Алла Пархимович.
"Снимать персону такого уровня было очень волнительно. Это невероятная гордость и ответственность - понимание того, что идешь по верному творческому пути, когда в твоем объективе оказывается звезда первой величины. Спасибо всей команде за слаженную работу. И отдельное спасибо Дарье за то, что всю съемку одаривала нас своей искренней улыбкой, заряжала позитивом и все прошло так быстро и легко", - написала Алла Пархимович.
Наконец-то я могу поделиться результатом нашей съёмки для журнала Fashion Collection @fcollectionby с Дарьей Домрачевой @dadofun photo @alla_parhimovich stylist @rehina_p mua @karina_klimkina hair @dmitrenko._olga stylist assistant @chesnokov.andrei photographer assistant @anton_werigo bodysuit @chiarabonilapetiterobe pants @gcdswear trench coat @carven boot @alchimiadiballin clothes @aline_concept #parhimovich
Также Дарья Домрачева дала интервью журналу.-0-
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