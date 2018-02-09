Драка тигровой акулы и черепахи попала на видео

В интернете появилось видео борьбы большой тигровой акулы и головастой морской черепахи. Видео было опубликовано на странице пользователя Instagram Даниэля Брауна.
Даниэль рассказал о том, что наблюдал, как тигровые акулы решили напасть на черепаху и съесть ее. Однако дальнейшие события стали шоком для него — черепаха стала отбиваться, кусать акул и защищаться с помощью панциря.
Браун и его друзья засняли на видео эту подводную битву.-0-
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