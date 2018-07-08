Древнейшую настольную игру обнаружили в Шотландии

Исследователи обнаружили на территории Дирского аббатства каменную доску для хнафатафла. Так называется настольная игра, которую еще называют "шахматами викингов".
Игра представляет собой своеобразный гибрид нард, шашек и шахмат. Правила игры неизвестны. Ученым удалось установить, что для игры использовались доски с нечетным количеством клеток. Белые фишки располагались в центре, а черные - по краям.
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