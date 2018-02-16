Древний метеорит продан на аукционе за рекордные $237,5 тыс.

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железный метеорит, упавший на территорию американского штата Аризона 50 тыс. лет назад, продан на онлайн-торгах за рекрдную сумму - $237,5 тыс., сообщают информагентства.

Масса метеорита - 32 кг. По оценкам специалистов, он откололся от астероида, ширина которого составляла 40 м, а масса - 300 тыс. т. Небесное тело сформировалось более 4 млрд лет назад в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером.

После падения гигантского метеорита на территорию современной Аризоны образовался кратер диаметром 1219 м и глубиной 229 м. Края кратера возвышаются над землей на 46 м.

Метеорит был выставлен на торги аукционным домом Christie's. Первоначально его стоимость оценивалась в $150-250 тыс. За $81,25 тыс. ушел с молотка метеорит, найденный на территории России, а редкий марсианский метеорит массой 200 г был продан за $47,5 тыс.-0-