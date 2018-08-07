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Дуэйн Джонсон подарил автомобиль своему дублеру

Калейдоскоп 07.08.2018 | 17:44

Актер Дуэйн Джонсон подарил своему дублеру и каскадеру Таноаю Риду автомобиль Ford F-150.

"Большому человеку – большой пикап", решил Джонсон и выбрал одну из самых крупных машин в линейке.

Такую щедрость актер проявляет уже не в первый раз, в 2014 году он подарил Ford Edge своей домработнице.

С Таноаем Дуэйн работает еще с 2002 года, когда на экраны вышел "Царь скорпионов". С тех пор Рид, который, кстати, еще и приходится двоюродным братом актеру, регулярно выступает в роли дублера "Скалы" и выполняет за него опасные трюки.

Когда Рид, трижды получавший звание лучший каскадер США, увидел свой подарок, то был невероятно растроган и даже немного прослезился.

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Теги
знаменитость, кино, США
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