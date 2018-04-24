Дуэйн Джонсон в третий раз стал отцом

Известный американский актер и рестлер по прозвищу Скала стал отцом в третий раз. Новорожденную девочку назвали Тиана Гиа Джонсон. Своей радостью актер поделился со своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото.

Публикация от therock (@therock) 23 Апр 2018 в 10:52 PDT

На снимке Дуэйн Джонсон прижимает к груди малышку. Под фото он написал: "Кожа к коже. Счастлив и горд привести в этот мир еще одну сильную девочку...". Он также сообщил, что роды прошли без каких-либо осложнений и его подруга "справилась со всем как настоящая рок-звезда". Скала поделился, что присутствовал на родах подруги и после этого стал еще больше восхищаться всеми женщинами, которые становятся мамами. В конце он пообещал любить, защищать, направлять на верный путь и всегда веселить свою малышку.

Напомним, что это уже третья дочь Дуэйна Джонсона. У него есть шестнадцатилетняя дочь Симона Александра от первого брака. А с нынешней подругой Лорен Хашиан он воспитывает двухлетнюю Жасмин Лиа.