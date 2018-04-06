6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Великобритании. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на запись в открытом реестре юридических лиц Великобритании.

Из документов следует, что 28 февраля 2018 года Павел Дуров зарегистрировал в королевстве компанию Тelegram open network limited. В реестре указано, что Павел Дуров является гражданином Великобритания. Эта страна также указана как место проживания Павла Дурова.

Отмечается, что офис компании Тelegram open network limited находится на улице Ватерлоо роад вблизи железнодорожного вокзала Ватерлоо.-0-