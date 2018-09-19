Два ресторана в Париже устроили необычную футбольную акцию

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже два ресторана устраивают необычную акцию: за каждый забитый Джанлуиджи Буффоном гол своим посетителям они предлагают бесплатную пиццу. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

Джанлуиджи Буффон - вратарь профессионального французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Буффон не забил ни одного гола за все свои 879 матчей.

Подобным образом эти же рестораны Италии уже шутили, когда во время чемпионата мира по футболу 2018 года объявили, что будут угощать бесплатным обедом своих посетителей после каждой победы сборной Италии на первенстве. Хотя сборная Италии на чемпионат даже не поехала. Тогда подобные шутки ресторанов оскорбили футбольных болельщиков.-0-