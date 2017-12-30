Две семилетние девочки-близняшки признаны самыми красивыми в мире

Издание Daily Mail нашло двух самых красивых в мире девочек-близнецов. Ими, по версии издания, стали Аве Мари и Лие Роуз, проживающие в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).
"Раскруткой" семилетних двойняшек занимается их мама и в настоящее время девочки сотрудничают сразу с несколькими модельными агентствами. В их графике есть место для съемок на обложки журналов и реклама детской линии одежды.
Мама Джеки ведет Instagram юных моделей и сейчас на их профиль подписаны около 170 тыс. человек.
Она отметила, что девочки приняли ее предложение с радостью. Помимо этого они ходили в секции плавания и танцев. Например, в предрождественскую неделю модели работали почти каждый день, но делали это с удовольствием.
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