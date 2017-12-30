Две семилетние девочки-близняшки признаны самыми красивыми в мире

Издание Daily Mail нашло двух самых красивых в мире девочек-близнецов. Ими, по версии издания, стали Аве Мари и Лие Роуз, проживающие в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).

"Раскруткой" семилетних двойняшек занимается их мама и в настоящее время девочки сотрудничают сразу с несколькими модельными агентствами. В их графике есть место для съемок на обложки журналов и реклама детской линии одежды.

Мама Джеки ведет Instagram юных моделей и сейчас на их профиль подписаны около 170 тыс. человек.

A post shared by Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) on Dec 20, 2017 at 7:56am PST

A post shared by Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) on Dec 17, 2017 at 7:31am PST

A post shared by Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) on Nov 10, 2017 at 4:45pm PST

A post shared by Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) on Nov 9, 2017 at 8:15am PST

Она отметила, что девочки приняли ее предложение с радостью. Помимо этого они ходили в секции плавания и танцев. Например, в предрождественскую неделю модели работали почти каждый день, но делали это с удовольствием.