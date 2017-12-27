Двоюродного брата Рианны убили на Барбадосе

Кузен Рианны Тэйвон Кэйсин Аллейн скончался в больнице от огнестрельного ранения. Молодому человеку был двадцать один год. Во вторник двадцать шестого декабря в округе Сент-Майкл на Барбадосе неизвестный выстрелил в молодого человека, когда тот шел по дорожке на участке своего дома. Парня доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 26, 2017 at 7:16 PST

Его известная кузина опубликовала пост о произошедшем в Instagram. Оказывается, они виделись накануне и вместе встречали Рождество. Певица написала: "Покойся с миром, брат… не могу поверить, что еще прошлой ночью я держала тебя в своих объятиях! Никогда бы не подумала, что это был последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!! Я буду любить тебя вечно". Также она прикрепила четыре их совместные фотографии, на которых кузены выглядят очень счастливыми. -0-