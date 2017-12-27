Двоюродного брата Рианны убили на Барбадосе

Кузен Рианны Тэйвон Кэйсин Аллейн скончался в больнице от огнестрельного ранения. Молодому человеку был двадцать один год. Во вторник двадцать шестого декабря в округе Сент-Майкл на Барбадосе неизвестный выстрелил в молодого человека, когда тот шел по дорожке на участке своего дома. Парня доставили в больницу, где он вскоре скончался.
Его известная кузина опубликовала пост о произошедшем в Instagram. Оказывается, они виделись накануне и вместе встречали Рождество. Певица написала: "Покойся с миром, брат… не могу поверить, что еще прошлой ночью я держала тебя в своих объятиях! Никогда бы не подумала, что это был последний раз, когда я чувствовала тепло в твоем теле!!! Я буду любить тебя вечно". Также она прикрепила четыре их совместные фотографии, на которых кузены выглядят очень счастливыми. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3414 BYN
|2.341 BYN
|2.352 BYN
|USD
|1.9717 BYN
|1.973 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.4289 BYN
|3.395 BYN
|3.422 BYN