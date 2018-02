Двое американцев притворились одним высоким человеком, чтобы пройти в кинотеатр по одному билету и прославились

Двое друзей из США решили попытаться проникнуть на показ фильма "Черная пантера" по одному билету. Для этого молодые люди буквально стали одним целым. Один из друзей сел на плечи другому, они надели длинный тренч, и под видом аномально высокого человека попытались проникнуть в кинотеатр. Осуществить идею не удалось, но посетителей они точно повеселили и прославились в интернете.

Сначала в сети стали появляться снимки очень высокого человека в кинотеатре с разных ракурсов. Очевидцы без стеснения снимали его на камеры своих смартфонов. А чуть позже шутники и сами опубликовали полный ролик своего розыгрыша и объяснили мотивы.

В подписи к видеоролику юмористы написали: "Пытались попасть на фильм "Черная пантера" вдвоем по одному билету. Менеджер не купился".

We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m