Двухлетний ребенок нечаянно уничтожил больше $1000

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухлетний Лео Белнап из США нечаянно измельчил и смешал с мусором $1060 своей семьи, сообщает The Washington Post.

Собираясь на футбольный матч, родители мальчика, Бен и Джеки Белнап, заметили пропажу конверта с крупной суммой денег, которые планировали вернуть родителям Бена за билеты на футбол. В поисках пропажи Бен перевернул вверх дном весь дом, затем, уже в отчаянии, его жена заглянула в измельчитель бумаги и обнаружила там деньги - мелко нарезанные и смешанные с бумажным мусором.

Бен сразу догадался, что виновник произошедшего - это их сын Лео, ведь ранее он не раз помогал отцу измельчать на шредере ненужные письма и документы. После случившегося родители ограничили ребенку доступ к измельчителю, а вся эта история стала невероятно популярной в Твиттере, куда отец Лео выложил фотографии измельченных денег.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn't find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE