Двухлетняя дочь Сергея Безрукова снялась у папы в клипе

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Безруков и рок-группа "Крестный папа" выпустили клип, в котором снялась дочь артиста - двухлетняя Маша. Видео опубликовано на YouTube-канале Сергея Безрукова.

Видео на песню "С какой мы планеты" снимал на телефон сам Сергей и его супруга Анна Матисон. "Летняя песня, летнее видео, летнее море и летняя Маша! Клип "С какой мы планеты" снимать вроде как и вовсе не планировали, а потом решил поделиться настроением, которое бывает от домашних съемок! Они самые настоящие, самые искренние. Когда вокруг нет никого, все снято на мобильный. Может, оно и не сильно профессионально, но зато настроение - самое то!" - прокомментировал работу Сергей Безруков.

Сергей Безруков увлекался роком еще с детства. Дебютная песня Безрукова и группы "Крестный папа" называется "Не про нас", премьера композиции состоялась 1 июня 2018 года. По словам актера, главный герой чем-то напоминает Сашу Белого из культового сериала "Бригада", но это только внешнее сходство. Сейчас готовится к выходу полноценный альбом Сергея Безрукова и группы "Крестный папа".-0-