"Дымящаяся" слониха напугала ученых - видео

Необычной видеозаписью поделились сотрудники национального парка Nagarahole. На ней запечатлена слониха, исторгающая из хобота клубы дыма, передают информагентства.

Специалисты утверждают, что животное вовсе не решило стать жертвой одной из вредных привычек. Оно просто поедало древесный уголь, а пепел выдувало через хобот.

Слониху запечатлела фотоловушка, снимающая обитателей парка 24 часа в сутки. Ею в момент съемки управлял оператор. Древесный уголь обладает антитоксичными свойствами и является лекарственным средством для животных.