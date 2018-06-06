Джаред Лето сыграет Джокера в отдельном фильме

Студия Warner Bros. посвятит кинозлодею Джокеру из вселенной комиксов DC отдельный фильм, сообщают иностранные СМИ. Главную роль исполнит Джаред Лето, который впервые предстал в образе Джокера в "Отряде самоубийц" и очень полюбился поклонникам.

Пока о сюжете фильма говорить рано, проект находится на стадии разработки. Однако сообщается, что Warner Bros. планирует углубиться в мир, созданный в "Отряде самоубийц", чтобы связать все будущие проекты.

Сейчас киностудия формирует каст картины и ищет сценариста. Вероятнее всего, фильм выйдет после второй части "Отряда самоубийц".

К слову, Warner Bros. может выпустить еще один сольный фильм о герое комиксов DC. В разработке находится фильм о Харли Квин в исполнении Марго Робби.