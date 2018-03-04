Джаред Лето сыграл в фильме "Аутсайдер" - видео

Популярный американский исполнитель Джаред Лето "засветился" в трейлере нового фильма "Аутсайдер", повествующем о спасении военного армии США в ходе Второй мировой войны.
В США картину показали 28 февраля и в целом она собрала положительные отзывы. Русскоязычную версию триллера "Аутсайдер" представят 9 марта. Пока неизвестно, покажут ли его отечественные кинотеатры.
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