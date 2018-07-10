Джастин Бибер обручился с моделью Хейли Болдуин

Известный американский певец и кумир миллионов подростков Джастин Бибер скоро станет женатым человеком. На днях он сделал предложение своей возлюбленной модели Хейли Болдуин, чем поделился с поклонниками в Instagram.
Сначала певец хотел подождать с объявлением о помолвке, но на одном из фото Хейли мелькнуло кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, и слухи сами расползлись по интернету. После этого Джастин на своей странице в Instagram опубликовал трогательные фото с девушкой и написал длинное признание в любви, содержащее следующие строки: "Хейли, я обожаю все в тебе. Хочу провести всю свою жизнь, узнавая каждую частичку тебя и любя..."
Некоторые поклонники обнаружили тот факт, что в далеком 2011 году, когда Джастин был уже юной звездой, а о Хейли этот мир еще не знал, она была его преданной фанаткой и постоянно писала ему в Twitter. Также она была большой поклонницей его пары с Селеной Гомес. Впрочем, слухи о романе певца с последней ходили вплоть до марта этого года. Певица еще не поздравила своего экс-бойфренда и никак не прокомментировала помолвку.
Напомним, что долгое время Джастина и Хейли связывали исключительно дружеские отношения, о чем знаменитости постоянно говорили.
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