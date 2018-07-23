Джеймса Ганна уволили с должности режиссера "Стражей Галактики 3"

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссер первых двух частей "Стражей Галактики" не будет снимать продолжение. О его увольнении сообщил председатель совета директоров Walt Disney Studios Алан Хорн. Причиной увольнения стали оскорбительные шутки 10-летней давности в твиттере режиссера.

"Оскорбительные взгляды и заявления, обнаруженные в Твиттере Джеймса, непростительны и противоречат ценностям нашей компании. Мы разорвали с ним наши деловые отношения", - сообщил Хорн.

К такому решению дирекция компании пришла из-за скандала, разгоревшегося накануне, когда пользователи соцсети обнаружили, что в период с 2008 по 2011 год режиссер оставил в сервисе микроблогов много оскорбительных шуток на различные табуированные темы. Так, он шутил над больными СПИДом, изнасилованиями и педофилией.

После того, как на эти твиты режиссера обратили внимание не только общественные активисты, но и многочисленные фанаты фильмов Marvel, Джеймс Ганн принес свои извинения. Кроме того, он удалил из Твиттера более тысячи старых постов с оскорбительным содержанием.

Но этого оказалось недостаточно. Пока не известно, кто будет новым режиссером третьего фильма и будет ли студия использовать сценарий Ганна или хотя бы какие-то его фрагменты. Сейчас у картины нет точной даты выхода в прокат.

Однако пока одни предлагают судить Джеймса Ганна, другие – в том числе и звезды киновселенной Marvel – встают на его защиту.

Одним из первых в защиту Джеймса Ганна высказался Давид Дастмалчян, которого зрители знают по "Человеку-муравью" и сериалу "Мак Гайвер 2016". Также поддержал режиссера звезда "Стражей Галактики" Дэйв Батиста и его коллеги по фильму, сделав репосты твитта брата режиссера Шона Ганна, в котором тот перечисляет все хорошие качества Джеймса.

Первая часть "Стражей Галактики" вышла в 2014 году и собрала во всем мире 773,3 млн долларов. Сиквел последовал в 2017 году, а кассовые сборы составили около 863,8 млн.