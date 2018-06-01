Джейсон Момоа отказался от участия в ремейке "Ворона"

Ремейк фильма "Ворон" в очередной раз остался без исполнителя главной роли и режиссера. Проект покинули Джейсон Момоа и Корин Харди. Информация об этом появилась на сайте издания Deadline.

Также стало известно, что студия Sony Pictures, ответственная за проект, так и не пришла к согласию с компанией Davis Films, владеющей правами на персонажей комикса. Отметим, что Sony Pictures даже анонсировала дату выхода фильма, а также сообщила, что съемки начнутся в июле 2019 года в Будапеште. Однако теперь, вероятно, начало съемок, как и премьеру, придется переносить.

Изначально экранизацией графической новеллы занималась студия Relativity. Она заявила о подготовке к созданию фильма еще в 2010 году. С тех пор экранизация сменила несколько режиссеров, исполнителей главной роли и даже киностудию.

Дальнейшая судьба "Ворона" остается неизвестной.