Джейсон Момоа отказался от участия в ремейке "Ворона"

Ремейк фильма "Ворон" в очередной раз остался без исполнителя главной роли и режиссера. Проект покинули Джейсон Момоа и Корин Харди. Информация об этом появилась на сайте издания Deadline.
Также стало известно, что студия Sony Pictures, ответственная за проект, так и не пришла к согласию с компанией Davis Films, владеющей правами на персонажей комикса. Отметим, что Sony Pictures даже анонсировала дату выхода фильма, а также сообщила, что съемки начнутся в июле 2019 года в Будапеште. Однако теперь, вероятно, начало съемок, как и премьеру, придется переносить.
Изначально экранизацией графической новеллы занималась студия Relativity. Она заявила о подготовке к созданию фильма еще в 2010 году. С тех пор экранизация сменила несколько режиссеров, исполнителей главной роли и даже киностудию.
Дальнейшая судьба "Ворона" остается неизвестной.
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