Джейсон Стэтхэм погрузился в океан и покормил из рук акул

Джейсон Стэтхэм готовится к съемкам фантастического боевика "МЭГ", по сюжету которого человек столкнется с доисторической акулой. Актер совершил тренировочные погружения в глубины океана и покормил из рук трехметровых акул. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

У мужчины осталось море эмоций и впечатлений. Он большой фанат дайвинга, поэтому никогда не упустит шанс лишний раз погрузиться под воду, даже если там ожидают опасные хищники.

Премьера фильма запланирована на август 2018 года.