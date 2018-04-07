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Джейсон Стэтхэм погрузился в океан и покормил из рук акул

Калейдоскоп 07.04.2018 | 23:58

Джейсон Стэтхэм готовится к съемкам фантастического боевика "МЭГ", по сюжету которого человек столкнется с доисторической акулой. Актер совершил тренировочные погружения в глубины океана и покормил из рук трехметровых акул. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

У мужчины осталось море эмоций и впечатлений. Он большой фанат дайвинга, поэтому никогда не упустит шанс лишний раз погрузиться под воду, даже если там ожидают опасные хищники.

Премьера фильма запланирована на август 2018 года.

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