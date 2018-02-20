Дженнифер Лоуренс заявила о решении приостановить карьеру

Американская актриса Дженнифер Лоуренс заявила о том, что весь следующий год не будет нигде сниматься. Она берет небольшой перерыв ради работы с молодежью.
В интервью американскому изданию Entertainment Tonight она рассказала о планах на это время. По словам актрисы, она хочет поработать с организацией Represent.Us, а в частности стать ее представителем. Ее цель – привлечь молодежь к участию в политической жизни на местном уровне.
К слову, актриса уже не первый год сотрудничает с Represent.Us. Только раньше она занималась вопросами феминизма и гендерного равноправия. Также она является основателем фонда помощи творческой молодежи.
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