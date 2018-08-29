Джигурда перепел песню группы "Дрозды"

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Дрозды" спели с Джигурдой, об этом сообщил солист группы Виталий Карпанов на своей страничке в Instagram.
Белорусская группа "Дрозды" приняла участие в фестивале шансона, который проходит в Юрмале. Тут ребята познакомились с российским певцом и артистом Никитой Джигурдой и даже спели с ним одну из своих песен.
При этом, Джигурда, предложил свой вариант песни "Не танцую" авторства "Дроздов". С ним можно ознакомиться на страничке в Instagram Виталия Карпанова.-0-
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