Джиллиан Андерсон отказалась от дальнейших съемок в "Секретных материалах"

Звезда сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон заявила, что покидает проект. Несмотря на перезапуск "Секретных материалов" и выхода 11 сезона полюбившегося всем проекта, Джиллиан решила, что для нее эта история подошла к логичному завершению.

Она подчеркнула: "Для Скалли пришло время уйти на покой. Я покончила с этим, и все тут". Она также рассказала, что подобное решение было принято до 2016 года, когда телеканал FOX решил возобновить закрытый в 2002 году проект. По ее словам, в продолжении она снялась из чистого любопытства.

А вот Дэвид Духовны, исполняющий роль агента Фокса, никуда уходить не собирается. Он заявил, что он уже не раз пытался поставить точку и попрощаться с агентом Фоксом, но ни разу ему это так и не удалось.

К слову, Андерсон, недавно удостоенная звезды на Аллее cлавы, отказалась и от участия в сериале "Американские боги". Последний сезон с агентом Скаслли уже начал выходить на экраны с третьего января текущего года.

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