Джина Лоллобриджида получила звезду на "Аллее славы"

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида получила свою звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Торжественная церемония прошла в четверг первого февраля. В прошлом году легенда итальянского кинематографа отметила свой девяностый день рождения. Ее звезда стала 2628-й на аллее.

Итальянка посетила церемонию и рассказала, что очень счастлива быть на этом бульваре, по которому неоднократно прогуливалась. Она также подчеркнула, что ей нравится идея того, что столько знаменитых имен увековечено на данной аллее.

Here's the star unveiling on the #hollywoodwalkoffame for international screen icon Gina Lollobrigida. She says, at 90, she's still got it going on! pic.twitter.com/nnWii5kekh — George Pennacchio (@abc7george) 1 февраля 2018 г.

Мировую славу актрисе принесло участие в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) и "Собор Парижской Богоматери" (1956).

Также в этом году свои звезды на "Аллее славы" получат Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана. Среди музыкантов этой чести удостоятся Мэри Джей Блайдж, Ice-T и Snoop Dogg.