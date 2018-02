Джина Лоллобриджида получила звезду на "Аллее славы"

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида получила свою звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Торжественная церемония прошла в четверг первого февраля. В прошлом году легенда итальянского кинематографа отметила свой девяностый день рождения. Ее звезда стала 2628-й на аллее.

Итальянка посетила церемонию и рассказала, что очень счастлива быть на этом бульваре, по которому неоднократно прогуливалась. Она также подчеркнула, что ей нравится идея того, что столько знаменитых имен увековечено на данной аллее.

Here's the star unveiling on the #hollywoodwalkoffame for international screen icon Gina Lollobrigida. She says, at 90, she's still got it going on! pic.twitter.com/nnWii5kekh